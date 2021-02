La scorsa mattina, personale della Questura di Alessandria, nell’ambito di uno specifico servizio straordinario di controllo del territorio, ha denunciato un cittadino marocchino di anni 47, in quanto rinvenuto a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo all’interno di questo Piazzale Berlinguer.

In particolare, gli Agenti hanno notato l’uomo indicare ad un autista un parcheggio libero dove poter collocare la propria vettura al fine di ricevere successivamente una somma di denaro, quale “ricompensa” per l’indicazione data.

Immediatamente, gli operatori hanno fermato il soggetto per identificarlo ed accompagnarlo in Questura per i relativi adempimenti di Polizia. Da successivi accertamenti, è stato riscontrato che il predetto non era nuovo al compimento di tali condotte illecite, risultando dunque recidivo.

Pertanto, il marocchino B. Y. è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 7 co. 15-bis del Codice della Strada e le somme indebitamente percepite sono state sequestrate. Altresì, a carico del medesimo è stato redatto verbale inerente l’Ordine di allontanamento di cui all’art. 10 D.L. 14/2017.