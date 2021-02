Sono stati annunciati i membri della giura di qualità del Premio per giovani cantautori “Fidati dei tuoi sogni”, ideato dal tenore e scrittore bolognese Cris La Torre ed organizzato da Mega Dischi & PMS Studio in parternship con Pro.Di.Da (Associazione italiana professionisti per la tutela del diritto d’autore) ed in collaborazione con il Teatro del Baraccano di Bologna. Intenzione con cui viene alla luce il progetto è la valorizzazione appunto dei giovani artisti che non hanno la possibilità di sostenere con le proprie forze una produzione discografica professionale.

Il Premio “Fidati dei Tuoi Sogni”,patrocinato dalComune di Bologna e da Bologna Città Creativa della Musica UNESCO,è un contest online ad iscrizione gratuita rivolto a cantautori fino ai 25 anni d’età, di ogni nazionalità, residenti in Italia. La giuria di qualità composta da dieci esponenti di spicco del mondo della musica e dello spettacolo vanta la presenza della cantante e attrice Barbara Cola (Presidente di Giuria), della conduttrice di radio RTL 102.5 Francesca Cheyenne, dello stesso tenore Cris La Torre nonchépadrino del premio, del giornalista del quotidiano “Avvenire” Massimo Iondini, del manager e produttore discografico di PMS Studio Raffaele Montanari, del produttore discografico di Mega Dischi Rod Mannara, del direttore artistico di Playtune Records Marcello Romeo, del responsabile della comunicazione di Pro.Di.Da Piero Alfarano, del giornalista di “GP Magazine” Simone Mori e del direttore artistico del Teatro del Baraccano di Bologna Giambattista Giocoli. Sarà codesta giuria a selezionare gli otto finalisti, mentre compito della Community – coinvolta nella campagna di crowfunding, campagna di raccolta fondi, finalizzata a produrre le due canzoni dei due artisti vincitori – sarà quello di decretare il podio.

L’idea di tale iniziativa è scaturita dall’ultimo progetto discografico di Cris La Torre intitolato proprio“Fidati dei tuoi sogni”, il cui video del nuovo singolo è disponibile al link https://youtu.be/_b85bd8ATKg. Un forte messaggio di speranza, il sopraddetto, rivolto a tutti i lavoratori del mondo dello Spettacolo oltre che un incoraggiamento a incentivare la capacità di espressione e la creatività degli aspiranti cantanti e musicisti. Cristiano Cremonini, in arte Cris La Torre con alle spalle venti anni di carriera internazionale, è non per niente perfino direttore artistico del Premio musicale regionale “Giuseppe Alberghini“ ed è per l’appunto da tempo impegnato nella promozione di giovani talenti.

È lo stesso Cristiano ad aver spiegato: “Durante il Natale ho ricevuto splendidi messaggi soprattutto dai miei fan più giovani… Un violinista in particolare mi ha stupito perché, riferendosi al titolo della mia canzone, ha affermato che gli ricordava la celebre frase di Walt Disney <<se puoi sognarlo puoi farlo>>. Addirittura, secondo lui, il mio titolo e la frase di Walt Disney si supporterebbero a vicenda tanto da formare un unico periodo e cioè <<Fidati dei tuoi sogni perché se puoi sognarlo puoi farlo>>…”. Spronato dalle molte parole di apprezzamento e dalla riflessione del violinista, Cris La Torre ha dunque pensato che forse avrebbe potuto fare qualcosa di più, di concreto, per i ragazzi e così ne ha parlato con il suo produttore Rod Mannara e con il team di “Pro.Di.Da”, associazione no-profit di cui è testimonial e che si occupa della tutela del diritto d’autore, ed insieme hanno deciso di lanciare il già citato concorso gratuito “Fidati dei tuoi sogni”.

Consultando la pagina Facebook ufficiale del contest https://www.facebook.com/premiofidatideituoisogni, è possibile trovare tutte le informazioni necessarie per partecipare. Per entrare a far parte della Giuria della Community e sostenere il progetto diventando un “Talent Scout” occorre invece consultare la piattaforma https://www.ideaginger.it/progetti/diventa-un-talent-scout-e-aiuta-un-giovane-cantautore.html.

L’evento finale, previsto fra maggio e giugno 2021, si svolgerà nell’antico cortile del bolognese Teatro del Baraccano. L’occasione prevede l’esibizione dal vivo di tutti i finalisti e la consegna dei premi agli artisti e ai giurati della Community. Ulteriori informazioni disponibili cliccando su https://www.megadischi.com, http://www.label.pmsstudio.com/, https://www.pro-di-da.it/, https://www.crislatorre.it/tenore-scrittore-bologna/.

Giulia Quaranta Provenzano