Da lunedì 15 febbraio la Polizia Locale di Valenza ha un nuovo Comandante. E’ Gianluigi Talento, 51 anni, di origine alessandrina con una lunga esperienza maturata in anni di servizio. Entrato nel 1991 nella Polizia Provinciale di Alessandria, dal 1996 per 25 anni è stato in forza a San Salvatore Monferrato, prima come agente sino ad arrivare a ricoprire il ruolo di comandante.

E’ laureato in giurisprudenza all’Università degli Studi del Piemonte Orientale – Sede di Alessandria con una tesi sulla Polizia Regionale che lo ha portato anche a studi a Barcellona in particolare sul corpo dei Mossos de esquadra. Nella giornata di giovedì ha incontrato il Sindaco di Valenza, Maurizio Oddone con il quale ha avuto un ampio scambio di vedute sulle iniziative da intraprendere.