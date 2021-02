Ricerca per:

Per qualsiasi informazione, domanda, dubbio potete contattare il Numero Verde gratuito 800.085.312, mandare una mail a: info@gestioneambiente.net, scrivere direttamente sulla pagina Facebook gestioneambientespa.

La data di avvio del nuovo sistema di raccolta differenziata verrà comunicata in seguito. Da quel momento, si dovranno esporre i contenitori e/o i sacchi nuovi provvisti di TAG, seguendo il calendario dei passaggi di raccolta consegnato a domicilio e scaricabile dal nostro sito.

* Per I CONDOMINII con particolari criticità di spazio si adotteranno soluzioni dedicate in accordo con gli Amministratori di condominio.

Da lunedì 15 febbraio nel CENTRO STORICO di Novi Ligure iniziano le consegne a domicilio dei kit dei nuovi contenitori e del materiale informativo per il nuovo sistema di raccolta differenziata Porta a Porta. Gli operatori di Gestione Ambiente saranno muniti di tesserino di riconoscimento e consegneranno dalle 8 alle 19.30, sabato compreso.

In vista dell’avvio del nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti Porta a Porta nel CENTRO STORICO di Novi Ligure, Gestione Ambiente è a disposizione dei cittadini per fornire tutte le informazioni necessarie.