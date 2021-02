Ricerca per:

Pertanto, è stato multato per non essersi fermato all’alt e deferito alla Procura della Repubblica di Alessandria; il titolare della concessionaria, contestualmente, quale proprietario del veicolo, è stato sanzionato amministrativamente con una multa dell’ammontare di 338 euro.

Il conducente, italiano di 38 anni, è stato subito identificato e, da accertamenti alle banche dati in uso alle Forze di Polizia, è risultato gravato da un’ordinanza del Prefetto di Alessandria di revoca della patente di guida per mancanza dei requisiti morali.

Gli operatori della Sezione Polizia Stradale di Tortona, sulla ex statale 10 nei pressi del comune di TORTONA, hanno intimato l’alt al conducente di un’autovettura BMW X1, il quale, ignorando palesemente l’ordine, si è dato alla fuga.

Non si ferma all’Alt della Polstrada di Tortona, inseguito e denunciato, pagherà anche 338 euro di multa