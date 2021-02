Azione Tortona, l’associazione locale fatta da tanti giovani che lavora aiutando numerose persone in difficoltà, ricorderà i Martiri delle Foibe.

“Mercoledi 10, per ricordare la memoria dei ventimila nostri fratelli torturati, assassinati e gettati nelle foibe dai partigiani jugoslavi di Tito, alla fine della seconda guerra mondiale – annuncia Andrea Mantovani – svolgeremo una commemorazione per tenere vivo il loro ricordo.”

“La commemorazione verrà fatta all’ex caserma Passalaqua, alle ore 19.00, davanti la targa in memoria dei martiri delle foibe, installato a lato del palazzo comunale. Tanti italiani furono costretti all’esodo dalle ex province italiane della Venezia Giulia, dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia, e proprio questa caserma, costruita alla fine dell’Ottocento come struttura militare, nel 1946 iniziò la sua lunga attività di centro raccolta profughi.

“Tutt’oggi qualcuno vuole minimizzare le foibe e giustificare le infamie dei partigiani -conclude Mantovani- Karl Marx l’avrebbe chiamata «falsa coscienza». Noi ci limitiamo a chiamarla infamia”.