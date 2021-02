Ricerca per:

Il 9 febbraio ricorre il 43esimo anniversario della scomparsa di Costante Girardengo . La Città di Novi Ligure e il Museo dei Campionissimi renderanno omaggio al primo Campionissimo del ciclismo con un evento che sarà trasmesso in streaming a partire dalle ore 18 sul sito www.museodeicampionissimi.it e sul canale YouTube del Comune https://www.youtube.com/user/comunenoviligure/featured