Nella giornata di ieri, giovedì 18 febbraio, è stato ufficializzato il percorso della 112’ edizione della corsa ciclistica “Milano-Sanremo”, la “Classicissima di Primavera” che quest’anno si disputerà il 20 marzosul percorso “classico”, mentre non verrà affrontato il Turchino per motivi tecnici.

Il Sindaco Federico Chiodi e il Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Ferrari Cuniolo, dopo il mancato passaggio dell’edizione 2020, avevano contattato il Direttore Ciclismo RCS Sport, Mauro Vegni, chiedendo di poter ripristinare il tracciato tradizionale che, da sempre, comprende il passaggio a Tortona.

“L’ufficializzazione del percorso con l’inserimento della nostra città – dichiarano Sindaco e Presidente del Consiglio Comunale – rappresenta un importante riconoscimento per Tortona e per il Tortonese, territorio che ha dato i natali a campioni che hanno fatto la storia di questo sport, fra cui Giovanni Cuniolo, primo campione italiano, il campionissimo Fausto Coppi, fino ad arrivare a Luigi Malabrocca, celebre “maglia nera” al Giro d’Italia e campione italiano di ciclocross. Ogni anno questo evento suscita grande interesse da parte degli appassionati del mondo delle due ruote e in generale di tutta la cittadinanza che partecipa con entusiasmo, come pubblico, all’evento.

Ringraziamo quindi RCS per aver accolto anche la nostra richiesta e da parte dell’Amministrazione comunale garantiamo, come sempre, piena disponibilità e collaborazione nell’organizzazione di questo evento, come di altre eventuali manifestazioni targate RCS, in particolare del Giro d’Italia, che è la manifestazione ciclistica più cara a noi e a tutti gli italiani”.