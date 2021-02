È il bilancio di un grave incidente avvenuto sulla SP 30 nel comune di Bistagno , tra una vettura Fiat 500 e un furgone.

Dai primi rilievi effettuati dagli uomini della Sezione Polizia Stradale di Alessandria – Distaccamento di Acqui Terme, un 40enne alla guida della sua utilitaria, che procedeva in direzione di Bistagno, per cause in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con un furgone che procedeva in direzione opposta, alla cui guida vi era un 69enne.

Nell’impatto restava coinvolta anche un’altra vettura che seguiva il furgone, il cui conducente, rimasto illeso, non è riuscito ad evitare l’impatto contro la Fiat 500 ormai ferma a centro strada.

Il violento urto tra i due mezzi è stato fatale per il conducente fiat 500 che è restato incastrato all’interno dell’abitacolo decedendo sul colpo.

Intervenuto poco dopo il 118 con personale medico non poteva fare altro che constatare il decesso del 40enne, che è stato estratto dalle lamiere contorte dai VV.FF.

La salma del 40enne, giusta autorizzazione del P.M. della Procura di Alessandria, è stata trasferita presso l’obitorio del cimitero di Acqui Terme.

La viabilità ha subito ripercussioni con la chiusura della strada e deviazioni in loco e dopo qualche ora, al termine dei rilievi, gli Agenti del Distaccamento Polizia Stradale di Acqui Terme l’hanno riaperta al traffico.

Dalle dichiarazioni acquisite, è emerso che immediatamente prima dell’incidente vi era un altro conducente, non coinvolto, che si è allontanato, pertanto, la Polizia Stradale di Acqui Terme lo invita presentarsi preso i propri uffici in quanto la sua testimonianza potrebbe essere utile ai fini della ricostruzione del tragico evento.