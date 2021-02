Paura oggi pomeriggio, lunedì 22 febbraio, a Imperia Oneglia per un principio di incendio che si è verificato presso un negozio di abbigliamento intimo, proprio nel cuore della città capoluogo di provincia e siamo in grado di fornirvi tutte le immagini dell’accaduto, grazie alla nostra corrispondente, Giulia Quaranta Provenzano, che era sul posto e ha documentato visivamente il provvidenziale intervento dei pompieri, per merito dei quali è stato possibile evitare ulteriori danni.

Non sono ancora le 16 quando, secondo la prima sommaria ricostruzione effettuata dai Vigili del Fuoco di Imperia, una nuvola di fumo si sprigiona da un negozio di abbigliamento in via dell’ospedale nei pressi dell’incrocio con via Giuseppe Maria Pira. Un donna si accorge dell’accaduto e dà l’allarme.

Vengono immediatamente avvisati i pompieri di Imperia e la proprietaria del negozio che si precipitano subito nel cuore di Oneglia dove si è verificato l’episodio, insieme ad una pattuglia della Polizia di Stato.

Il fumo, secondo quando emerso, si sarebbe sprigionato in seguito ad un probabile corto circuito all’impianto elettrico. I Vigili del fuoco impiegano poco tempo per spegnere le fiamme e ripristinare la situazione. Controllano pure che non si siano verificati danni strutturali all’edificio e all’interno del negozio, mentre in centro ad Oneglia alcune persone si accorgono dell’accaduto e si avvicinano per cercare di capire cosa sta succedendo.

L’intervento termina verso le 16,30 quando la situazione viene ripristinata e il negozio, una volta sistemato l’impianto elettrico, potrà riaprire. I danni però, secondo una prima sommaria stima, non sembrano poca cosa: il fumo infatti ha impregnato molti capi di abbigliamento intimo presenti all’interno del negozio che non potranno potranno più essere venduti.

Non è dato di sapere se la proprietaria fosse assicurata contro furto e incendio, ma ci auguriamo lo sia così da poter essere eventualmente risarcita dei danni provocati dal fumo.

Di seguito le immagini scattate dalla nostra corrispondente sul posto.