il Presidente del cda del CISA (Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale di Tortona), Riccardo Parlati (nella foto), insieme a tutti i Presidenti degli Enti Gestori dei servizio sociali del Piemonte ed ai Direttori ha partecipato alla riunione a distanza con il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’Assessore alle Politiche Sociali Chiara Caucino. La richiesta di incontro è partita dal Coordinamento degli Enti Gestori dei servizio socio assistenziali che mensilmente si riunisce e alla quale partecipano Direttori e Presidenti degli Enti Gestori.

I principali aspetti affrontati sono stati:

la necessità di effettuare incontri periodici tra Assessori regionali e Presidenti Enti Gestori e tra Direttore/Vicedirettore Assessorato e Direttori Enti Gestori e la costituzione di tavoli tematici di approfondimento;

l’integrazione socio sanitaria nella cornice dei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) attraverso tavoli di lavoro con i portatori di interesse per definire l’applicazione dei LEA oltre alla richiesta di partecipazione degli Enti Gestori al tavolo regionale per l’integrazione socio sanitaria, la cui costituzione è stata comunicata della Regione.

Il Recovery fund e Recovery plan: quale programmazione regionale e coinvolgimento degli enti gestori.

Il Presidente Cirio, così come l’Assessore Caucino si sono dimostrati attenti e disponibili alle richieste. Il Presidente del CISA Riccardo Parlati ha dichiarato: “Condivido con gli altri Presidenti l’importanza di un costante rapporto con i vertici politici regionali per poter affrontare insieme le sfide impegnative che coinvolgeranno l’integrazione socio sanitaria nel prossimo futuro. Con il dialogo, il confronto e la collaborazione di tutti sono certo riusciremo a rispondere in maniera puntuale alle crescenti esigenze e ai bisogni dei cittadini.”