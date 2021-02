Leggendo ciò che ha scritto Sandro Bocchio nel suo servizio, viene indubbiamente voglia di visitare la città di Tortona, perché ne decanta la storia, i personaggi ma anche i tanti prodotti tipici e le manifestazioni. Quasi tutto, insomma.

Parliamo del bel servizio giornalistico apparso in questi gironi sul mensile “Borghi&città” nell’edizione di febbraio dove per la rubrica “Visioni d’Italia” si dedicano cinque pagine corredate da immagini alla città di Tortona e seppur non si tratta di un reportage lunghissimo, vengono citate succintamente molte delle attrattive per cui varrebbe la pena visitare la città.

Bocchio inizia con una dichiarazione del Sindaco Federico Chiodi: “Valore, lealtà e cortesia – dice il primo cittadino – sono i tre doni riportati sullo stemma di Tortona, città dalla storia plurimillenaria, il cui passato è ricco di vicende e personaggi che hanno lasciato tracce visibili, contribuendo alla sua crescita urbanistica culturale artistica.”

Una crescita iniziata oltre 2.140 anni fa quando tra il il 123 e il 118 A.C. qui vennero realizzati i primi insediamenti.

Il reportage prosegue parlando un po’ di storia, un po’ di cibo e di prodotti tipici, fra cui spiccano il vino Timorasso, i baci e tanti altri. Un bell’articolo tradotto anche in inglese, perché la rivista è anche venduta all’estero. Un articolo che rappresenta sicuramente un’incentivo a visitare la città.