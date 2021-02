Per restare vicino alle famiglie e ai bambini in un periodo di grande difficoltà, il centro Famiglie al Futuro 2.0 propone una serie di servizi a distanza per le attività di gruppo (laboratori artistici e spazi di confronto) e mantiene attivo il servizio di consulenza psicologica ed educativa con la possibilità (in linea con le indicazioni governative) di colloqui anche in presenza.

La scelta di offrire queste opportunità alle famiglie nasce dalla volontà di mantenere vivo l’ascolto, rispetto all’essere genitori in questo tempo difficile, per condividere dubbi, domande, fatiche nella relazione con i figli e tra fratelli, per far fronte insieme ad interrogativi che possono nascere in questa non-ordinaria quotidianità.

Inoltre, ogni settimana sulla pagina Facebook @Famiglie Al Futuro 2.0 verrà dato spazio alla creatività, proponendo attività creative, lavoretti fantasiosi, storie da ascoltare e filastrocche da leggere da poter condividere nel fine settimana.

Prossimi laboratori artistici on line:

11 febbraio tema: il circo di carnevale

18 febbraio tema: frutta nella preistoria

25 febbraio tema: un po’ di mare in casa

Il Centro famiglie “Famiglie Al Futuro 2.0” si inserisce nell’ambito delle azioni promosse dall’Amministrazione Comunale e dalla Cooperativa sociale Azimut all’interno del progetto “Alleanze Educative” selezionato dall’Impresa Sociale “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Per INFORMAZIONI e ISCRIZIONI

mail – famiglie.azimutcoop@gmail.com

tel – 01431438041 / 3929073785

Il progetto è stato selezionato da Con I Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON Il SUD. www.conibambini.org.