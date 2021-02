Per i prossimi sei mesi cresce la voglia di tornare a viaggiare, anche sulla spinta della creazione di corridoi turistici Covid-tested lanciati da Alpitour e condivisi anche da Veratour. Nonostante il quadro pandemico incerto, il 54% degli intervistati dalla European Travel Commission (Etc), nel suo ultimo monitoraggio mensile, si dice pronto a preparare le valigie e partire, che si tratti di destinazioni domestiche o di altri Paesi europei.

ITALIA TRA LE METE DESIDERATE. In lizza, tra i posti più desiderati ci sono Spagna, Italia, Francia, Grecia e Germania. La motivazione principale? Sfruttare il tempo libero, questo per il 64% del campione preso in considerazione e ascoltato nel mese di gennaio.

Con l’introduzione di misure sempre più restrittive in Europa, per il 15% dei viaggiatori c’è preoccupazione rispetto all’aumento dei contagi in varie destinazioni e a un’eventuale quarantena. Al contempo, il 69% spinge sull’esigenza di tenere in vigore protocolli stringenti di salute e sicurezza, e il 21% sostiene che questi protocolli possano intaccare l’esperienza di viaggio.

