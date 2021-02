In occasione della XXIX Giornata Mondiale del Malato, dal tema «Uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli» (Mt 23,8), La relazione interpersonale di fiducia quale fondamento della cura olistica dei malati”, l’Opera Don Orione in Tortona (AL) ha pensato di celebrare tale evento con la presenza di tutti i componenti della sanità locale, autorità civili e militari, in questo momento di dura prova, affidando tutti alla protezione della Vergine della Guardia e di San Luigi Orione. Pertanto medici, infermieri, operatori, associazioni, volontari e tutti i fedeli sono invitati alla Celebrazione Eucaristica di giovedì 11 febbraio 2021 alle ore 17.00, presieduta da Don Maurizio Ceriani, vicario episcopale per i diaconi e i religiosi, presso la Basilica Santuario “Madonna della Guardia” a Tortona.

“Con questa celebrazione, afferma il rettore don Renzo Vanoi, vogliamo unirci nella preghiera in questo momento particolare di emergenza sanitaria e metter in pratica quanto il Santo Padre ha detto nel Messaggio per tale Giornata del Malato: ‘momento propizio per riservare una speciale attenzione alle persone malate e a coloro che le assistono, sia nei luoghi deputati alla cura sia in seno alle famiglie e alle comunità’. Davvero possa essere un momento di forte partecipazione (nel rispetto delle norme anti-contagio) perché abbiamo tutti bisogno della protezione della nostra Madonna della Guardia”.

Fabio Mogni