Giovedì 4 febbraio, ore 21:00, in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Pontecurone si discuterà assieme al Prof. Piero Marone (Direttore dell’UOC Microbiologia e Virologia Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo Pavia) ed alla Dott.ssa Angela Moneta (Direttore Sanitario Mondino Healt Center Milano) di come il Covid abbia cambiato – in bene ed in male – le nostre vite, cosa ci abbia insegnato e cosa abbiamo realmente imparato. Modera la Dott.ssa Elisa Piella, medico chirurgo e componente delle USCA.