Nel corso degli ultimi anni la rete è diventata il luogo preferito dagli utenti per acquistare qualsiasi genere di prodotti. In particolar modo il 2020 ha segnato l’anno di svolta per quanto riguarda le piattaforme di vendita online dando la possibilità a nuove realtà di imporsi su questo mercato. Un esempio concreto può essere la nascita di MisterBonny, il nuovo e-commerce dedicato alla tecnologia che sta conquistando sempre più terreno e si sta imponendo come uno dei migliori in Italia in questo settore nonostante la presenza sul mercato di colossi mondiali.

I motivi del successo dello shopping online sono diversi. A partire dalla possibilità di accedere a molti più brand e molti più modelli rispetto a quelli che solitamente si trovano nei negozi. Spesso, infatti, gli store fisici sono monomarca o, comunque, rivendono pochi brand. Trovare quello che si desidera non è sempre così semplice.

Tra i motivi che spingono sempre più utenti verso la rete per effettuare acquisti c’è senza dubbio la comodità. Con pochi click è possibile comprare qualsiasi tipo di prodotto, facendo arrivare tutto direttamente all’indirizzo di casa propria o dove si preferisce. Niente più file, attese, camerini: ora si fa tutto online ed è rapido e semplice.

Inoltre bisogna considerare che rispetto ad un negozio fisico i negozi online sono disponibili a qualsiasi ora, giorno o notte. Ciò è particolarmente utile per i genitori con bambini piccoli, chiunque lavori durante il giorno e durante i periodi di maltempo.

Con lo shopping online è inoltre difficile sbagliare acquisto. Ogni articolo, in genere, è corredato da una scheda tecnica che descrive il prodotto, i suoi materiali, le sue misure ed elenca i suoi dettagli; in questo modo possiamo farci un’idea molto chiara di cosa andremo ad acquistare e potremmo paragonarlo ad altri prodotti simili.

Inoltre lo shopping online ci permette di stare alla larga dalla folla e dalle infinite file. Affrontare la folla è forse uno dei contro più indicativi di scegliere lo shopping presso un negozio fisico. Se non amate questo genere di situazioni gli acquisti online fanno sicuramente al caso vostro, inserite il prodotto che desiderate nel carrello online e procedete all’acquisto, il gioco è fatto.

Infine occorre considerare il netto risparmio economico e quello temporale che l’acquisto online comporta. In genere i negozi online presentano prezzi molto più vantaggiosi rispetto a quelli fisici. Inoltre lo shopping online è perfetto per recuperare tempo. Nessun attesa inutile per essere serviti o ascoltati, nessuna fila, nessun parcheggio da trovare in prossimità del negozio in cui vogliamo dedicarci allo shopping, nessun traffico, nessuna perdita di tempo.

Motivi che spingono sempre più utenti ad affidarsi alla rete per i propri acquisti e che portano il mondo dell’e-commerce verso una dimensione sempre più importante col passare del tempo.