Domenica 7 febbraio alle ore 10:30 in Cattedrale sarà celebrata la S. Messa nella 43ª Giornata

nazionale per la Vita.

In questa giornata, noi del Centro di Aiuto alla Vita desideriamo richiamare l’attenzione su ogni

madre e donna con una gravidanza difficile o indesiderata, affinché non sia lasciata sola e si

costruisca una rete di condivisione e sostegno che l’aiuti a superare i momenti difficili e le permetta

di accogliere il bambino.

Questa giornata è anche l’occasione per presentare, a tutti quelli che desiderano aiutarci, la

possibilità di frequentare gratuitamente il corso di formazione per volontari del Centro di Aiuto alla

Vita (CAV) organizzato grazie alla collaborazione dei tre CAV limitrofi al Punto di ascolto CAV di

Tortona e cioè quello di Castelnuovo Scrivia, di Novi Ligure, di Voghera e alla partecipazione di

relatori di rilievo sul piano nazionale.

Chiunque voglia avere informazioni e iscriversi al corso di formazione potrà contattarci all’indirizzo

mail cavtortona@gmail.com o tramite messaggio whatsapp al numero 338-3930486.

Questa proposta si aggiunge a quelle ormai strutturate come lo “Zainetto per la vita” e il “Progetto

Gemma”: due bellissimi progetti che permettono da tempo l’adozione a distanza di una mamma e

del suo bambino.

Inoltre è sempre attivo 24/24 7/7 il numero verde (anche anonimo) 800 813 000, la possibilità di

una chat anonima sul sito www.sosvita.it e vi ricordiamo che le madri che hanno avuto una

gravidanza difficile troveranno localmente un vero ascolto e un concreto aiuto ai numeri: Adele

339-8664264 – Anna 339-1808390.

Vi aspettiamo!



Punto di ascolto Centro di Aiuto alla Vita

Via Lorenzo Perosi 3, Tortona

www.cavtortona.wordpress.com