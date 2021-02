La situazione, per quanto riguarda le infezioni dal terribile Covid-19, in provincia di Alessandria, dopo un breve periodo di stasi, nella seconda ondata stanno lentamente diminuendo per una situazione che sta progressivamente migliorando.

Una situazione buona soprattutto a Casale Monferrato e a Tortona dove il numero delle persone positive al virus è in picchiata, come potete vedere dalle tabelle che pubblichiamo aggiornate a ieri, lunedì 15 febbraio.

A un anno di distanza dalle prime avvisaglie, questa maledizione che ci ha cambiato la vita non è stata ancora debellata e nessuno mai avrebbe immaginato fin dove ci avrebbe condotto, ma forse per fortuna, qualcosa sta cambiando se pensiamo a cos’era lo scorso anno a marzo e cos’è adesso.