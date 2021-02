Abbiamo atteso qualche giorno prima di dare la notizia per verificare che non si trattasse di un caso e la situazione non fosse altalenante, ma effettivamente da qualche giorno si assiste ad una drastica riduzione dei contagi pari al il 20%.

Il numero dei positivi, infatti, è passato da 80 di domenica 24 gennaio a poco più di 60.

I dati del contagio di ieri, domenica 31 gennaio, a Tortona, erano i seguenti: 64 (-6 rispetto a ieri) persone residenti in città risultano positive, 77 (-2) in quarantena e 245 ( = ) in isolamento fiduciario. La situazione all’Ospedale di Tortona: sono ricoverati 53 (-7) pazienti, di cui 5 (-1) in terapia intensiva e uno (+1) in semintensiva.

I dati del contagio di sabato 30 gennaio, a Tortona, invece, erano i seguenti: 70 (-7 rispetto a ieri) persone residenti in città risultano positive, 79 ( = ) in quarantena e 245 (-1) in isolamento fiduciario. La situazione all’Ospedale di Tortona era rimasta invariata rispetto a venerdì: ricoverati 60 ( = ) pazienti, di cui 6 ( = ) in terapia intensiva e nessuno in semintensiva.

I dati del contagio di venerdì 29 gennaio, a Tortona, erano i seguenti: 77 (-1 rispetto a giovedì) persone residenti in città risultano positive, 79 (+4) in quarantena e 246 (+14) in isolamento fiduciario. La situazione all’Ospedale di Tortona dove sono ricoverati 60 ( = ) pazienti, di cui 6 ( = ) in terapia intensiva e nessuno in semintensiva.

Insomma una situazione buona visto che una settimana fa i positivi al Covid erano 80.