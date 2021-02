La direzione Sanitaria e Amministrativa dell’istituto hanno attuato tutte le misure necessarie con alcuni interventi straordinari di grande spessore e i risultati si stanno vedendo, anche se si fa davvero fatica a contenere il virus che ha infettato anche alcuni infermieri.

Parliamo ovviamente del Centro Medico psico-pedagogico “Paolo VI” di Casalnoceto, che come abbiamo scritto dall’inizio della pandemia, è stato vittima di due focolai Covid, il primo brillantemente risolto e il secondo in atto, ma in fase di monitoraggio e accurato controllo.

Il problema è che il Covid si è manifestato anche nella sezione UPA cioé nel settore di prima accoglienza dove arrivano le persone con problemi provenienti da strutture dislocate sul territorio, per cui il controllo deve essere sempre più accurato e se arrivano positivi da fuori, è evidente che i numeri sono destinati a scendere molto lentamente.

Ad oggi risultano positivi ancora 17 dipendenti, che ovviamente non sono in servizio presso la struttura, e 19 ragazzi, ma questi ultimi sono tutti asintomatici e, a quanto pare, non presentano problemi legati al Covid. Ieri però, il numero dei dipendenti positivi al Covid era di 19 unità per cui c’è stato un miglioramento e questo indica che tutti gli accorgimenti messi in atto stanno funzionando.

La situazione all’interno del Centro è sempre sotto controllo ed è attentamente monitorata. miglioramento.