La bella notizia e la conferma che forse qualcosa sta veramente cambiando e l’ospedale di Tortona potrà essere veramente potenziato e seppur non ritornare com’era soltanto pochi anni fa ma comunque avere più reparti di quelli attuali, l’ha data il Sindaco Federico Chiodi ieri sera, durante la seduta del Consiglio Comunale, rispondendo ad un ordine del giorno proposto dalla minoranza proprio sull’ospedale.

Un documento che dopo ampia discussione, i proponenti, cioé i consiglieri di minoranza, hanno deciso di ritirare prima del voto, accogliendo la proposta del Sindaco Federico Chiodi a presentare insieme a tutti i gruppi consigliari di Tortona, un documento comune da votare in una prossima seduta consiliare.

La brutta notizia, sempre data dal Sindaco è che non si sa (ancora) quando il potenziamento potrà avvenire, perché prima, il nosocomio tortonese, dovrà cessare di essere Covid-hospital.

“Il potenziamento dell’Ospedale di Tortona – ha detto il Sindaco in Consiglio – verrà reso operativo al termine della fase pandemica, cioè quando sarà riconvertito da ospedale Covid. Non abbiamo in questo momento delle previsioni certe su quando questo dovrà avvenire, ma è sicuro che i sanitari stanno aspettando l’evoluzione della pandemia in questo mese di febbraio e nel mese di marzo, periodo in cui abbiamo avuto il picco più significativo l’anno scorso, per prendere una decisione in merito.”

“Il 16 novembre scorso – ha ricordato Chiodi – i rappresentanti politici e istituzionali del nostro territorio, i 40 Sindaci del Tortonese che compongono l’Assemblea del CISA, si sono riuniti per formulare un documento dove si è chiesta l’apertura del confronto con la Regione sul tema della sanità ospedaliera e territoriale, e in cui sono inserite precise richieste e puntuali considerazioni su quelle che sono le esigenze dei territori e le prospettive per il futuro. In seguito, a risposta del nostro documento, una rappresentanza dei Sindaci, nella fattispecie il presidente dell’Assemblea Cisa, Gianni Tagliani Sindaco di Castelnuovo Scrivia, e il sottoscritto Sindaco di Tortona, siamo stati convocati dalla direzione generale dell’Asl Al il 27 gennaio scorso proprio per discutere delle linee guida del progetto di potenziamento dell’Ospedale di Tortona che la Regione ha commissionato al Centro Studi Interaziendale di Management Sanitario, il CeSIM. Subito dopo, il 2 febbraio, sono stato coinvolto nuovamente dal CeSIM per discutere della prima bozza del piano, insieme ad una rappresentanza dell’Assessorato regionale alla Sanità, bozza poi trasmessa alla Regione.”

“Ho apprezzato molto questo invito – ha aggiunto il Sindaco di Tortona – perché negli anni passati troppe volte il mio predecessore non è stato coinvolto in questo tipo di decisioni, con tutte le difficoltà che ne sono derivate. In questo momento la Regione sta analizzando il documento e i territori verranno nuovamente coinvolti per discuterne. Si tratta non di “annunci, promesse e ipotesi”, ma di un documento di lavoro concreto, che sarà sicuramente oggetto di modifiche e miglioramenti, ma non si può certo affermare che nulla sia mai stato fatto.”