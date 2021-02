La società presente da oltre 70 anni nel mondo dell’energia, si lancia in un nuovo progetto dal nome Simecom Start and Go, che offre ristrutturazioni condominiali a costo zero.

Ma come è possibile?

Stefano Guazzo Direttore Commerciale Simecom, ha le idee chiare “E’ molto Semplice, la società acquista dal condomino tutto il credito d’imposta, raccoglie la sua idea di massima efficienza della struttura condominiale e ne valuta la fattibilità dal punto di vista finanziario. Attraverso la cessione del credito a SIMECOM, l’operazione diventa totalmente a costo ZERO per il condominio.”

Una nuova idea, quella dell’azienda italiana, che trova la sua realizzazione nel progetto Simecom Start&GO, dando risposta ad una forte esigenza di mercato.

“Non è facile crescere in un periodo così incerto e in continua variazione, ma stiamo facendo grandi passi per venire incontro alle esigenze dei nostri clienti e dell’ambiente. Abbiamo ricevuto tantissime richieste da parte degli amministratori di condominio nostri partner. Le piccole e grandi realtà di amministrazione condominiale, infatti, si trovano a fare i conti con i limiti in termini di tempo e di valutazione efficace di alcune opportunità offerte dal mercato, spesso rimaste inespresse.”

Dal 1° luglio 2020, per gli interventi di riqualificazione sismica ed energetica che permettono di migliorare la resa della casa di 2 classi energetiche, si può detrarre fino al 110%.

Ma quali sono gli interventi trainanti per ottenere il super bonus?

“Si dicono trainanti gli interventi di isolamento termico sugli involucri, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale”. Inoltre, aggiunge Guazzo “se viene eseguito almeno uno degli interventi trainanti possiamo inserire nel progetto anche altri interventi, come quelli di efficientamento energetico, di installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici che vengono chiamati interventi trainati.”

“Con Simecom Start&Go i nostri clienti potranno avere un unico interlocutore con cui interfacciarsi ed essere seguiti passo passo, in un percorso guidato in ogni fase della loro richiesta. Ci occuperemo noi di tutta la parte burocratica per accedere alla detrazione fiscale. Inoltre, cedendo il credito a Simecom, i clienti non dovranno aspettare di ottenere i benefici fiscali, ma avranno subito uno sconto in fattura.”

Oggigiorno l’efficientamento energetico è essenziale: riduce l’impatto ambientale e diminuisce notevolmente i costi in bolletta!