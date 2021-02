In previsione del brusco abbassamento delle temperature in questo weekend, e in particolare durante la notte, l’Ufficio Strade della Provincia raccomanda la massima prudenza per quanto riguarda la circolazione sulle strade dell’entroterra: <Con un apposito provvedimento abbiamo ordinato alle ditte incaricate di cospargere di sale le numerose vie di collegamento nelle vallate, dove è molto probabile la formazione di ghiaccio sull’asfalto – dice il dirigente Michele Russo – invito comunque gli automobilisti ad avere la massima prudenza e a limitare gli spostamenti: le temperature scenderanno anche abbondantemente sotto lo zero termico, soprattutto nelle notti tra sabato e domenica e tra domenica e lunedì. Sempre per quanto riguarda la circolazione nelle strade dell’entroterra ricordo infine l’obbligo della dotazione di gomme da neve o di catene, in vigore sino al 30 marzo su gran parte della rete stradale di nostra competenza>.