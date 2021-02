Difendere il proprio Paese, ma anche i cittadini, controllando che le leggi vengano rispettate, assicurando i malviventi alla Giustizia. E’ questo, forse, uno dei compiti più ambiti a cui tante persone aspirano a svolgere, ma che non tutti possono avere.

Per tanti giovani, però questa possibilità c’è ed è arrivata coi nuovi concorsi banditi dallo Stato, ai quali è è possibile partecipare. Una buona opportunità per chi aspira a rivestire un ruolo importante e determinante nella Società di oggi, perché se non ci fossero Carabinieri e Forze dell’ordine, sarebbe sicuramente il caos. Inoltre vista la difficoltà di trovare un lavoro stabile, questo rappresenta anche una buona opportunità per il futuro.

Per chi fosse interessato a partecipare ai concorsi, pubblichiamo sia il bando generale, sia l’appendice dedicata all’Arma dei Carabinieri.

E’ sufficiente cliccare sui seguenti link per apprendere tutte le informazioni necessarie

https://www.oggicronaca.it/wp-content/uploads/2021/02/bando-di-concorso.pdf

https://www.oggicronaca.it/wp-content/uploads/2021/02/appendice-arma-dei-carabinieri.pdf