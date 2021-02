Tutto bloccato per quasi due ore a Imperia, nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 10 febbraio, per un allarme-bomba, con traffico deviato, negozi chiusi, persone allontanate e altre che non potevano avvicinarsi alla zona, che è stata isolata, per consentire alla Polizia e in particolar modo agli artificieri, di poter intervenire garantendo sicurezza e incolumità alla popolazione.

E’ accaduto verso le 13,30 in via Berio e nelle immediate vicinanze, perché qualcuno si è accorto che nei pressi della cabina telefonica che vedete in alto, era stato abbandonato un grosso borsone. Qualcuno ha telefonato al 112 dando l’allarme e il primo pensiero è stato quello di un possibile attentato, cioè che il borsone potesse contenere un ordigno, esplosivo o qualcosa di pericoloso per l’incolumità pubblica.

Così è scattato subito l’allarme: sono intervenute le forze dell’ordine ed in particolar modo la polizia (foto in basso) a cui è seguito il blocco del traffico che è stato deviato, chiusura di negozi e locali eventualmente aperti e persone allontanate, alle quali è stato impedito di avvicinarsi alla cosiddetta “Zona Rossa” quella considerata di maggior pericolo e all’interno della quale hanno potuto agire solo gli artificieri che, a scanso di equivoci e per maggior sicurezza (in certi casi l’esplosione viene provocata al momento dell’apertura del borsone), poco dopo le 15, hanno deciso di far brillare il borsone, che alla fine per fortuna, conteneva solo indumenti ed altri oggetti insignificanti, di poco valore e tutt’altro che pericolosi.

Qualcuno deve averlo dimenticato, ma in questi casi le precauzioni non sono mai troppe e bene hanno fatto le forze dell’Ordine ad agire secondo i protocolli di sicurezza.

Tutto è bene quel che finisce bene ma per circa due ore in diversi, hanno temuto il peggio e per tutto il pomeriggio, a Imperia, molte persone non parleranno d’altro.

Per fortuna….

DI SEGUITO ALTRE IMMAGINI DALLA NOSTRA CORRISPONDENTE GIULIA QUARANTA PROVENZANO