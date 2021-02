A breve, in tutta la città di Tortona, entrerà in funzione il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti che prevede il pagamento solo del rifiuto indifferenziato per cui più si getteranno rifiuti indifferenziati, più si pagherà. Il sistema è già in vigore in alcune zone della città e qualcuno deve aver pensato bene di risparmiare gettando i propri rifiuti nei cestini in largo Borgarelli.

La segnalazione corredata dalle immagini che vedete in alto, arriva da un’attenta lettrice: “Buonasera – scrive la donna alla redazione – volevo informarvi che da qualche tempo, a Tortona, in Largo Borgarelli c’è qualcuno che scambia i cestini della spazzatura per i bidoni veri e propri (non facendo neanche la raccolta differenziata). Invio alcune foto. Grazie, saluti.”

Speriamo che grazie alle telecamere sistemate nella zona l’autore possa essere individuato e multato