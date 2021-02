Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

I buoni si possono utilizzare esclusivamente per generi alimentari, con divieto di acquisto di super alcolici. Possono essere spesi presso esercizi commerciali convenzionati, il cui elenco, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, verrà aggiornato in caso di nuove adesioni.

I richiedenti non ammessi all’assegnazione dei buoni sono stati avvisati telefonicamente o via email.

Per evitare assembramenti è stato predisposto il seguente calendario:

La consegna dei buoni sarà effettuata presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (piano terreno del Palazzo Municipale in Piazza Dellepiane) a partire da venerdì 26 febbraio 2021 .

Il Comune di Novi Ligure informa che è stata completata la verifica delle domande dei buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari previsti dal Decreto Legge 154/2020 e dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020.

A Novi Ligure la consegna dei buoni spesa per l’emergenza Covid-19