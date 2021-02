Saranno aperte dal 1° al 31 marzo le iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022 al servizio scuolabus del Comune di Bordighera, riservato a bambini e ragazzi che frequentano gli istituti presenti sul territorio cittadino, residenti a Bordighera e Vallebona (quest’ultima convenzionata con il comune di Bordighera per gli alunni iscritti alla scuola Maria Primina) e, in caso di disponibilità di posti residui, anche non residenti.

“Un servizio importante, mirato a favorire accesso e frequenza.” commenta l’Assessore Stefano Gnutti. “Continueremo a garantire che bambini e ragazzi siano accompagnati nel tragitto casa-scuola, anche a fronte di un costo purtroppo non lieve (nell’anno scolastico 2018-2019 sono stati spesi circa 54.000 euro); ne sono soddisfatto, poiché per molte famiglie si tratta davvero di un aiuto concreto ed indispensabile”.

Il modulo di domanda è disponibile:

– sul sito bordighera.it all’indirizzo https://www.bordighera.it/news/iscrizioni_al_servizio_scuola_bus_per_l__anno_scolastico_2021_2022;

– presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Bordighera, in via XX Settembre 32 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30).

Esso potrà essere restituito allo stesso Ufficio Protocollo oppure inviato via mail a protocollo@bordighera.it o via posta elettronica certificata (PEC) a bordighera@legalmail.it, firmato digitalmente ovvero firmato su modello cartaceo da scansionarsi unitamente al documento di identità del dichiarante.

Scaduto il suddetto termine del 31 marzo sarà formata la graduatoria definitiva degli ammessi, ai quali verrà rilasciato il tesserino di iscrizione al servizio scuolabus.

Tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo Bordighera sono stati informati tramite avviso sul diario da controfirmarsi per ricevuta da parte del genitore.

Ufficio Staff del Sindaco