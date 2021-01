“Stamane al San Paolo di Savona ho ricevuto la seconda dose del vaccino anti Covid di Pfizer-BioNTech e sto benissimo.

Nelle ultime settimane, a seguito della somministrazione della prima dose, ho continuato normalmente la mia attività senza alcun effetto collaterale.

I vaccini che hanno ricevuto il via libera dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA) sono sicuri. Non bisogna avere paura, ma eventualmente consultatevi con il vostro medico di fiducia.

Ribadisco che il vaccino non può essere obbligatorio, ma anche come medico invito i liguri ad aderire alla campagna vaccinale anti Covid-19 perché è necessario per la propria salute e quella di tutti.

In quanto medico e iscritto nella lista dei volontari vaccinatori per l’Asl2 Savonese, presterò la mia opera di volontariato dove servirà, in particolare nelle Rsa e nelle Residenze protette”.

Lo ha riferito il consigliere regionale della Lega e presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale, Brunello Brunetto.