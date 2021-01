Egregio Direttore,

Non ci sono chiacchiere da fare per il destino del nostro ospedale, solo da ringraziare e sostenere il lavoro del nostro attuale sindaco.

La cancellazione era stata voluta da PD , i suoi politici e sostenitori. Ben venga allora la possibilità di una istituzione privata, come esiste già per altri ospedali, che, se non mi sbaglio, possono garantire comunque anche un servizio convenzionato. Togliamo quindi il meccanismo statale con la burocrazia e poltrone, lasciando lavorare chi sa gestirsi da solo, secondo il principio dell’iniziativa privata, quella che va dal piccolo esercente alle grandi imprese.

Speriamo quindi che davvero il ns sindaco riesca a portare avanti, realizzare il suo progetto e certamente allora si vedranno ricomparire anche i contrari, i detrattori, per accaparrarsi parte del positivo esito finale : succede sempre così, dal dopo guerra, da quando sono in lotta per conquistare il potere. Di nuovo, speriamo bene, per chi crede nella democrazia, quella vera, non quella della parola usata in certi partiti, stati.

Una vecchietta rincretinita!