“Abbiamo voluto ricordare in questo modo, stante il particolare periodo che stiamo attraversando – dicono il Sindaco Maurizio Oddone e l’Assessore Alessia Zaio – una immane tragedia che ha coinvolto il nostro Paese e tutta Europa, negli bui della Seconda Guerra Mondiale”.

Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria, avrà un particolare svolgimento. Il Comune di Valenza organizza – per mercoledì 27 gennaio a partire dalle ore 11 – una diretta streaming da Palazzo Pellizzari nel corso della quale verranno letti alcuni brani con un accompagnamento musicale, evento aperto a tutti coloro che vorranno parteciparvi.

Il 27 gennaio è il “Giorno della Memoria’, ricorrenza celebrata ogni anno per commemorare le Vittime dell’Olocausto.

Una diretta streaming per il Giorno della Memoria organizzata dal Comune di Valenza