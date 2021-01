Un dialogo vivace ed una folta partecipazione hanno coronato, nei giorni scorsi la videoconferenza Emergenza sanitaria ed economica: tra diritti, libertà sospese, solidarietà e interessi comuni: il ruolo delle istituzioni e dei cittadini, organizzata dal Rotary Club Tortona Distretto 2032 e dall’Istituto Marconi per la presentazione ufficiale del bando di concorso nazionale su Legalità e Cultura dell’Etica che vede in questa primo incontro occasione di formazione per i giovani a livello locale.

Sul banco dei relatori si sono alternati l’Ing. Gian Michele Gancia, in veste di coordinatore del progetto, la Senatrice Maria Leddi, Docente Universitaria, il Senatore Ing. Enrico Pianetta, Past President di Rotary Club Tortona, ed il Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Marconi” Prof. Guido Rosso.

Al centro della discussione avviata dagli esperti il concetto di libertà personale e di come, da quasi un anno a questa parte, essa sia stata limitata da vari provvedimenti ministeriali per garantire proprio la tutela dell’interesse generale, ovvero far fronte all’ampliarsi dell’emergenza sanitaria, che sta avendo importanti ricadute sul sistema economico. In questo contesto si è inserito il dibattito sull’altro

punto-cardine dell’incontro: l’art. 2 della Costituzione, che definisce il concetto di solidarietà come un dovere inderogabile, che coinvolge tutte le componenti della società e che si estende uniformemente a tutti gli ambiti: politico, economico, sociale e personale.

Nella seconda parte della videoconferenza gli studenti ed i docenti hanno avuto la possibilità di confrontarsi con i relatori, che hanno fornito risposte interessanti e ricche di spunti su cui riflettere e….su cui cimentarsi. A breve, il Club Rotary Tortona offrirà agli studenti un’altra occasione di formazione: l’intervista, sempre in videoconferenza, al Prof. Guido Chichino, infettivologo e Primario di Malattie

Infettive di Alessandria, un punto di osservazione privilegiato sulla prima linea del fronte contro la pandemia.

Numerose classi e gruppi di studenti hanno aderito alla proposta e, attraverso le diverse modalità previste dal concorso: elaborato scritto o grafico, video, scatto fotografico, avranno modo di mettere a frutto creatività e talento, per raccontare con la loro sensibilità il periodo, così confuso e difficile, che stiamo vivendo.

Teresa Maria BAGGINI – 5^AR