Si intitola “Come vendere foto e video online” ed è stato scritto da Daniele Carrer, noto fotografo, che per professione vende le sue immagini online, produttore di microstock, il mercato della vendita di foto e video online, e nel suo podcast insegna ai fotografi come guadagnare con la loro passione..

“Il microstock – dice Daniele – è un modello di business grazie al quale migliaia di fotografi e videomaker vendono immagini e filmati attraverso agenzie che forniscono registi, creatori di siti web, pubblicitari e chiunque sia disposto a pagare per arricchire i suoi progetti con contenuti creati da altri. Quest’attività mi ha permesso di guadagnare più di 100 mila euro e di cambiare le cose in meglio. Nel periodo in cui facevo il commesso, visitai mezza Europa con la reflex al collo, ripagandomi voli e hotel con i soldi incassati con le foto e i video che realizzavo in quei luoghi. Poi cambiai lavoro e fui stato assunto da un’altra azienda: per uno stipendio sopra la media accettai di fare qualcosa che mal sopportavo. Il microstock era l’unica soddisfazione professionale rimastami, visto che trascorrevo il resto del tempo tra

colleghi impegnati a rovinarmi la vita e capi dal cui umore dipendeva la qualità delle mie giornate. Alla fine mi sono messo in proprio per fare le cose che avevo sempre voluto e, grazie a quello che la vendita di foto e video online mi aveva insegnato, ci sono riuscito.”

Daniele è sicuro che questa piccola storia ispirerà tanta gente.

“Molti, un secondo dopo averla sentita – aggiunge – saranno presi dal desiderio di ripetere quello che ho fatto e io, che ho sempre creduto nei progetti e guardato con diffidenza ai sogni, non posso che incitarli

a seguire quel percorso. Da quando ho aperto stockfootage.it, ho conosciuto tantissime persone che, grazie alla passione per la fotografia, hanno guadagnato cifre che hanno migliorato la loro vita. Ho ascoltato le storie di chi, pur essendo un semplice amatore, ha portato a casa migliaia di euro vendendo qualcosa che, fino a poco tempo prima, avrebbe realizzato anche gratis o di chi, fotografo o videomaker per professione, è riuscito a costruire un portfolio di contenuti sfruttando i set realizzati per i servizi commissionati dai suoi clienti. Accanto a loro, però, ci sono centinaia di improvvisatori che non hanno combinato niente di buono e sono usciti di scena silenziosamente, pensando di essere incappati nell’ennesima perdita di tempo amplificata dal passaparola su internet.”

Questo accade perché una delle principali agenzie di microstock, Shutterstock, ha clienti che le permettono di pagare più di 100 milioni di euro di royalty l’anno, ma contemporaneamente più di 100 mila produttori a spartirsi quella torta.

“Se, oltre a creare foto e video impeccabili, non si dà a chi acquista un motivo per scegliere i contenuti che si producono – conclude Daniele Carrer – non sarà la fortuna a risolvere il problema che ne consegue. Se per decidere quale immagine scattare ci si fida del proprio intuito, anziché utilizzare gli strumenti digitali che, basandosi sui dati, stabiliscono quali soggetti cerca il mercato, il contatore delle vendite rimarrà a zero. Se per descrivere i contenuti che si caricano si impiega il triplo del tempo che si è passato a crearli, perché non si sa che esistono dei software in grado di fare quello stesso lavoro al posto nostro, alla fine si abbandona perché i guadagni non valgono la pena. Ne ho visti tanti di fotografi che hanno fatto di testa loro e alla fine, per colpa della delusione che ne è scaturita, hanno trovato un motivo in più per rintanarsi nei social network a incolpare gli altri di problemi che, studiando, avrebbero risolto. Ho scritto questo libro per dare a chi legge la possibilità di scegliere quale strada prendere.”

Il libro ovviamente si può acquistare su internet e viene inviato a casa oppure nelle maggiori librerie su prenotazione.

Per saperne di più sull’attività di Daniele, però potete consultare il suo sito e ne vedrete delle belle: cose interessanti su com’è possibile abbinare il divertimento di scattare fotografie raggranellando qualche soldo. Il sito è il seguente: https://stockfootage.it/