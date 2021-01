Sirene a tutto spiano nella parte nord di Tortona, oggi pomeriggio, venerdì 8 gennaio, poco prima delle 16 per un inseguimento fra una gazzella dei Carabinieri e un’auto sospetta.

L’auto che vedete capottata sulla destra dell’immagine (e che abbiamo volutamente “tagliato”) secondo la prima sommaria ricostruzione, non si è fermata l’alt di un posto di blocco dei Carabinieri ed ha aumentato l’andatura cercando di scappare. I militari si sono messi all’inseguimento della vettura che a tutta velocità ha sfrecciato lungo le strade di Tortona per alcuni minuti fino a quando non è arrivata in viale Einaudi nei pressi della Scuola “Gianni Rodari” e dell’ITIS Marconi, in un orario dove per fortuna non c’erano i bambini che effettuano il rientro pomeridiano.

Qui, l’auto sospetta, sempre inseguita dai Carabinieri, si è scontrata con un’altra auto che si trovava sulla strada e nel tentativo di superarla è salita sul marciapiede e si è capottata. Dall’abitacolo è uscito un uomo che ha cercato di darsi alla fuga scappando a piedi, ma è stato bloccato dai Carabinieri non prima di opporre resistenza colpendo con calci e pugni un militare che ha riportato ferite lievi.

Lievi contusioni, a quanto pare, anche per l’ignaro conducente dell’auto che stava tranquillamente proseguendo per la sua strada quando, suo malgrado, si è trovato alle spalle il malvivente che cercava di superarlo nel tentativo di far perdere le proprie tracce.

Il sospetto che ha dato vita all’inseguimento, dopo una colluttazione, è stato bloccato dai Carabinieri e ammanettato e mentre stiamo scrivendo si trova rinchiuso presso la caserma di Tortona.

I Carabinieri stanno cercando di capire i motivi per cui l’uomo non si sia fermato all’alt. L’inseguimento è stato visto da diverse persone che, ovviamente, un po’ preoccupate e un po’ incuriosiste, hanno cercato di capire cosa stesse succedendo.