La segnalazione arriva da un lettore e rappresenta lo specchio di una diffusa situazione che non riguarda solo strada Virgo Potens e non riguarda solo la città di Tortona ma in gran parte è la conseguenza dei tagli perpetrati nel corso del tempo dal Governo centrale che ha lasciato i Comuni sempre con meno trasferimenti costringendoli ad effettuare risparmi e lesinare interventi, cosa che – ad esempio – non accade nelle province autonome di Trento e Bolzano dove dove una parte consistente delle tasse rimane a disposizione del territorio e le strade solo uno spettacolo.

Di seguito la lettera e altre immagini

Egr. Sig. Direttore,

in allegato troverà delle fotografie inerenti allo stato del manto stradale di Strada Virgo Potens a Tortona, che pregherei di pubblicare.

Ogni commento è superfluo visto che le foto parlano chiare da sole.

Solo qualche domanda per una ponderata ed opportuna riflessione:

1) Un paio di nevicatine possono avere fatto tutto sto danno?

2) Se ci fosse passato sopra un ciclista o un motociclista cosa sarebbe successo?

3) Il Settore Lavori Pubblici è al corrente di questa situazione visto che questa strada si trova più o meno in queste condizioni da anni e l’ultima “asfaltatina” (ad inizio e fine strada) è stata fatta dall’amministrazione Bardone pochi giorni prima delle ultime elezioni comunali?

4) Dobbiamo attrezzarci tutti con automezzi fuoristrada da Safari africani per percorrere i pochi Km di questa strada oppure si vuole intervenire, una volta per tutte, per rendere agibile questa strada? Magari con un manto stradale con lo spessore corretto e prescritto dal C.d.S.?

La ringrazio per l’attenzione e colgo l’occasione per augurare a tutti un Felice e Sereno anno 2021.

Cordiali Saluti.

Lettera Firmata