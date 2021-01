Ricerca per:

Secondo quanto emerso la ragazza, lamentava alcuni dolori alla schiena e per questo è stata sottoposta ad accurati esami.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che hanno messo in sicurezza le auto nonché l’ambulanza del 118 che ha caricato la giovane di circa vent’anni e l’ha trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale “San Giacomo” di Novi Ligure.

Incidente stradale, oggi pomeriggio, giovedì 28 gennaio, alla periferia di Tortona, lungo la strada provinciale per Castelnuovo Scrivia, a breve distanza dal centro Ippico “Il Torrione”.