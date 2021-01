Scade alle ore 12 di mercoledì 27 gennaio 2021 il termine per le Pmi per presentare le domande sul bando “Emergenza Covid – 19. Contributi a fondo perduto finalizzati a sostenere le MPMI ed i lavoratori autonomi piemontesi nell’attivazione di operazioni finanziarie connesse ad esigenze di liquidità”. Più tempo a disposizione invece per i lavoratori autonomi, anche se da mercoledì stesso ci sarà una momentanea sospensione sulla ricezione delle richieste, ai fini di un adeguamento informatico della piattaforma. Entro qualche giorno lo sportello sarà riaperto esclusivamente per questa categoria di beneficiari.

“Abbiamo ricevuto un numero considerevole di domande in pochissimo tempo – commenta così l’Assessore al Bilancio e alle Attività Economiche e produttive Andrea Tronzano – su questa misura abbiamo investito 18,2 milioni in due differenti tranche per un numero di domande complessivo pari a 11.912. Se da un lato la considerazione è quella di aver avuto ragione a investire in questa misura, dall’altro la fotografia di un momento di difficoltà che questa pandemia ha scatenato nel nostro sistema produttivo”.

Ufficio Comunicazione Assessore Andrea Tronzano