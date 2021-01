Riusciremo ad evitare una terza ondata? Serviranno le restrizioni adottate dal governo durante le feste natalizie? I fatidici 14 giorni durante i quali si può contrarre il virus sono ormai trascorsi e dopo una lieve impennata, finalmente i dati sono in discesa in tutti i Comuni della provincia di Alessandria, come potete vedere dalle tabelle che pubblichiamo.

Spesso possa continuare così e debellare finalmente questo virus grazie soprattutto alle vaccinazioni.

In alto la tabella sulle variazioni di ieri, sotto quella sulla situazione generale.