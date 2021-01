L’altro ieri è stata consegnata la prima fornitura di vaccini Covid19 presso l’ospedale di Tortona ed è iniziata la vaccinazione per le operatori sanitari impegnati nella struttura.

Dopo il V-day del 27 che ha visto all’opera l’Azienda ospedaliera, i primi ad essere vaccinati dall’Asl in provincia di Alessandria sono stati i medici Giovanni Morando e Franco Zaccaro dell’Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale Santi Antonio e Margherita di Tortina (nella foto).

Ieri erano già stati vaccinati 673 operatori sanitari in tutta la regione di cui 48 a Tortona.

“Tortona – ha detto ieri sera il Sindaco Federico Chiodi nel messaggio augurale di fine anno – è il terzo presidio ospedaliero dopo Torino e Casale Monferrato per numero di operatori vaccinati. Per quanto riguarda la vaccinazione il piano vaccinale prevede che verrà effettuata nel 2021 per le fasce a rischio nei primi mesi dell’anno poi una fascia della popolazione a rischio verso marzo e successivamente nel corso dell’anno fino alle fasce meno rischio.”

“Ci sono i vaccinatori – dichiarano all’ASL -, ci sono i vaccinati e c’è anche il personale amministrativo di supporto perchè ogni dose di vaccino è preziosa e il suo utilizzo deve essere immediatamente rendicontato. Somministrata anche la seconda dose, ogni cittadino, dal sistema regionale #salutepiemonte, potrà scaricare la propria certificazione. La strada è ancora lunga, ma il cammino per liberarci dalla pandemia è intrapreso. Prossimo obiettivo: gli anziani nelle residenze.”

Foto pubbliche dal profilo FB dell’ASL