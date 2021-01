Dopo diversi mesi di forzato silenzio, il nuovo anno inizia all’insegna della voglia di tornare a incontrare i cittadini e di proporre iniziative culturali, che è la missione dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Casale Monferrato e della Biblioteca Civica “Giovanni Canna”.

Domani 5 gennaio, vigilia dell’Epifania, sul sito e sui canali Social del Comune di Casale Monferrato e della Biblioteca Civica, saranno pubblicati alcuni tre videoracconti e una videopoesia, che avranno l’intento di di far sorridere e riflettere gli utenti. Non sarà una iniziativa fine a se stessa: nei prossimi mesi, infatti, saranno proposti altri contenuti on-line, sino a quando, non sarà nuovamente possibile tornare ad organizzare kermesse culturali in presenza.

L’Assessore Gigliola Fracchia: «Non ci si può ancora incontrare “fisicamente” ma possiamo tornare a proporre uno dei temi fondamentali che ha caratterizzato l’attività degli scorsi anni: l’amore per la lettura e la voglia di trasmettere questa passione a tutti. Ecco perchécon l’aiuto di alcune utenti e amiche della Biblioteca abbiamo pensato di proporvi, per concludere questo periodo difficile ma pur sempre di festa, e per formulare un augurio per l’anno che inizia, alcuni piccoli filmati che speriamo possiate gradire».

I brani e le lettrici:

Dino Buzzati – Il Natale oggi – legge Aurora Fenocchio

Di Paolo Nori – Sull’esistenza di Babbo Natale – legge Elisabetta Primavori

Stefano Benni – Banana Boat – legge Cristina Piccarolo

Fabrizio De Andrè – da “La Buona Novella”. Il sogno di Maria – legge Paola Casulli.