Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Dal 15 febbraio prossimo sarà ripristinata l’operatività dell’ufficio postale di corso Garibaldi 43 nel cuore di Valenza. Lo ha comunicato, con una mail, Poste Italiane al Sindaco di Valenza, Maurizio Oddone. La chiusura era avvenuta immediatamente a ridosso dell’emergenza sanitaria e si è protratta per tutti questi mesi.