L’attività della Polizia Municipale durante l’anno 2020 è stata fortemente condizionata dall’evento pandemico che ha colpito il territorio nazionale e regionale generando forte preoccupazione per i risvolti sanitari sulla popolazione ed anche tra il personale operante, particolarmente esposto ai rischi di contaminazione da coronavirus. Con grande forza ed equilibrio il Corpo di Polizia Municipale ha proseguito con la propria attività a 360° a tutela della comunità novese.

Durante l’anno trascorso e nelle varie fasi di lockdown sono state controllate 2851 persone, sono state elevate 70 violazioni attinenti la normativa covid, sono stati incassati euro 4.340,00; sullo stesso argomento covid sono state fornite numerosissime indicazioni alla cittadinanza in merito al comportamento da osservare in base alle varie disposizioni normative che si sono susseguite.

Sono stati costantemente monitorati i mercati cittadini e le attività commerciali.

Oltre a ciò, da un punto di vista operativo sono state accertate 5834 violazioni al codice della strada. La somma incassata per le sanzioni è stata di euro 218.164,99. In diminuzione i verbali relativi alla Ztl (Zona a traffico limitato), che passano dai 1143 del 2019 ai 655 del 2020.

Le violazioni che interessano le norme di comportamento alla guida dei veicoli hanno portato alla decurtazione di 890 punti dalle patenti dei trasgressori. Le violazioni dell’obbligo di assicurazione R.C. passano da 21 (2019) a 17 (2020). Le patenti di guida ritirate sono state 19 (26 nel 2019).

Le sanzioni per eccesso o superamento dei limiti di velocità rilevate sono state 292; in diminuzione anche il dato relativo ai divieti di sosta e fermata (1182 nel 2020, 1755 nel 2019). Il numero di veicoli rimossi è 70; diminuiscono i sinistri stradali rilevati nel corso dell’anno: 197 contro 264 del 2019. I veicoli rubati rinvenuti e restituiti ai legittimi proprietari sono stati 2.

I controlli sul territorio sono stati anche effettuati in orari serali/notturni come testimoniano i 66 servizi notturni. In totale sono stati effettuati 45 controlli nei riguardi di cittadini stranieri.

Importante da un punto di vista qualitativo l’attività di Polizia Giudiziaria. Nel corso dell’anno, sono state denunciate all’autorità giudiziaria 44 persone.

È proseguita l’attività di informazione, accertamenti e notifiche sia in supporto agli uffici comunali che su richieste di altre Autorità o enti quali ad esempio Questura, Tribunale, Procura della Repubblica e vari altri;

Nel 2020 è proseguito il servizio convenzionato con altri Comuni con un totale di 790 verbali elevati per violazioni al C.d.S.. Un altro dato significativo riguarda i corsi di educazione stradale svolti dagli agenti nei confronti degli alunni novesi solo nei mesi di gennaio e febbraio 2020 (10 istituti, 46 classi, per un totale di 945 studenti coinvolti).

Come negli anni precedenti si è dimostrata proficua la collaborazione con tutte le Forze di Polizia del territorio. Ottimo anche il bilancio per “Scuola e città sicura”, iniziativa attuata in collaborazione con l’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo. L’attività di prevenzione, svolta volontariamente, ha totalizzato 3680 ore; da evidenziare il grande impegno e disponibilità profusi per servizi relativi alla emergenza covid (consegna delle mascherine alla popolazione, assistenza e controllo agli accesi alle aree mercatali, presidio a uffici postali per consegna pensioni, presidio drive – in adibito a tamponi rapidi e servizi mirati a disposizione delle categorie deboli, ecc.); a queste si aggiungono 703 ore prestate dai volontari dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato in servizi effettuati, durante il mercato settimanale, controlli in centro storico in particolare di sabato e in occasione di manifestazioni varie.

Cospicua anche l’attività dell’Ufficio Viabilità che si è concretizzata attraverso la redazione di atti (ordinanze dirigenziali, istruttorie, accertamenti, ecc.) nonché tramite l’effettuazione di sopralluoghi e verifiche in collaborazione con altri uffici e settori comunali.

L’attività del Gruppo Comunale di Protezione Civile è stata caratterizzata da vari interventi in ossequio alla normativa covid relativamente alla emergenza pandemica come, a titolo esemplificativo, controlli davanti agli uffici postali per rilascio pensioni, distribuzione mascherine alla popolazione in diverse fasi, montaggi tende per tamponi rapidi dapprima in Piazza XX Settembre (con regimentazione in accesso al drive – in) e poi all’interno del Piazzale Leoni di Liguria, montaggio tenda presso scuola Itis Ciampini per la regolare esecuzione dell’esame di maturità, distribuzione periodica alle locali RSA di tamponi rapidi. Oltre a ciò i volontari durante le giornate di allerta meteo hanno monitorato la situazione anche con interventi diretti sul campo.