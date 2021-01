Dopo diversi giorni che aumentavano e che nella giornata di ieri erano sta bili finalmente un’inversione di tendenza per la città di Tortona per quanto riguarda il Covid.

I dati del contagio di oggi, lunedì 18 gennaio, a Tortona, infatti sono i seguenti: 62 (-8) persone residenti in città risultano positive, 51 (-2) sono in quarantena e 193 (+2) in isolamento fiduciario. La situazione presso l’Ospedale di Tortona: 73 (-5) pazienti ricoverati, di cui 3 (-4) in terapia intensiva e 3 (+1) in semintensiva.