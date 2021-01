Ricerca per:

La nuova opera rientra nell’Accordo di Programma sottoscritto fra il Gruppo FS Italiane, Comune di Ventimiglia, Regione Liguria, Provincia di Imperia, Agenzia del Demanio, per la riconversione ad usi commerciali, produttivi e urbani di parte degli impianti ferroviari nel Comune di Ventimiglia.

L’intervento completa le attività, programmate con il Comune di Ventimiglia, che comprendevano anche il sottovia carrabile sostitutivo del passaggio a livello in via San Secondo già attivato nell’estate del 2018. L’ investimento complessivo di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs Italiane) è stato di 12 milioni di euro.

Aperto oggi al traffico stradale il nuovo sottopasso che permetterà l’eliminazione del passaggio a livello e una nuova viabilità in via Tenda nel Comune di Ventimiglia.