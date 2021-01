E’ online il nuovo sito web del Museo dei Campionissimi. Progettato da un gruppo di lavoro formato esclusivamente da personale comunale (ufficio informatico, turismo, grafico), il sito è stato realizzato nei mesi di lockdown e testato in queste ultime settimane. Il layout, completamente rinnovato, è concepito per fornire una navigazione intuitiva e un’esperienza coinvolgente. Più ricchi e variegati i contenuti che sono presentati in modo semplice e accessibili a tutti.

Il sito, ad esempio, offre la possibilità di consultare le ultime notizie, avere informazioni sulle mostre in corso e sulle manifestazioni in programma. Nella photo gallery spiccano le splendide immagini realizzate e messe a disposizione gratuitamente dal fotografo professionista Massimo Tamiazzo. In una sezione dedicata si possono visionare appassionanti filmati sulla storia del ciclismo ed eventuali dirette video in programmazione. Inoltre è possibile prenotare direttamente le visite guidate e la sala conferenze per organizzare convegni ed eventi culturali.

Il sito è visionabile all’indirizzo www.museodeicampionissimi.it. Il Museo è presente anche sul social network Facebook con una pagina che ad oggi conta oltre 5.000 follower.