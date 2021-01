Ricerca per:

L’olio riciclato è davvero oro, si può usare ad esempio per produrre energia, biocarburanti, lubrificanti, asfalti, bitumi e collanti.

In alternativa, è possibile portarlo gratuitamente presso uno dei Centri di raccolta; l’elenco completo si può consultare sul sito dell’azienda www.gestioneambiente.net , al link: http://www.gestioneambiente.net/nostre-attivita-pagine/default .

La cosa giusta da fare è raccogliere l’olio vegetale utilizzato (dopo averlo fatto raffreddare) in una bottiglia di plastica e conferirlo nell’apposito contenitore stradale più comodo.

L’errore più comune è quello di gettare l’olio usato nello scarico del lavandino: ciò significa immetterlo nella rete fognaria permettendogli di raggiungere gli impianti di depurazione, con il concreto rischio di danneggiare l’apparato di chiarificazione delle acque o, comunque, rendere molto più difficile e oneroso il processo di depurazione. Il rischio che finisca in una falda acquifera, compromettendo la potabilità dell’acqua, c’è anche se l’olio viene disperso nel terreno.

Dal 20 gennaio anche i cittadini di Novi Ligure potranno, quindi, conferire gratuitamente, racchiuso in bottiglie di plastica, l’olio vegetale esausto. I contenitori sono stati posizionati:

Nuovi contenitori per l’olio usato a Novi Ligure