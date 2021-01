Una sorpresa inaspettata per Monica Cusmano di Slow Food e per la la valorizzazione del territorio tortonese: dopo la trasmissione in onda lo scorso autunno su Canale 5, la rete ammiraglia del Gruppo Mediaset, il territorio tortonese viene nuovamente valorizzato con un servizio di due pagine su “Melaverde” il magazine che tratta ambiente agricoltura e natura. Un servizio di due pagine che potete vedere in fondo all’articolo che in pratica, rifacendosi alla trasmissione (ma non solo) valorizza alcune delle tante attrattive di cui dispone il territorio tortonese.

“Non me lo aspettavo – dice Monica Cusmano – e sono molto felice perché questo ulteriore servizio giornalistico valorizza il nostro territorio.”