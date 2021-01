La Notte Nazionale del Liceo Classico, solitamente celebrata a gennaio di ogni anno, è ormai diventata uno degli eventi più attesi dagli studenti dei Licei di tutta Italia; è una festa ma non solo; essa rappresenta un’importante occasione di sostegno alla cultura umanistica che quotidianamente vede impegnati a scuola noi insegnanti nella buona battaglia per la paideia dell’uomo.

Quest’anno, giocoforza, tutto sarà diverso, a partire dai tempi, previsti per metà aprile 2021, e dalle

modalità (on-line e a distanza, necessariamente, vista l’alta affluenza di pubblico nelle passate

edizioni).

Ma studenti e docenti della sezione classica, per natura e formazione intrinsecamente immersi in un presente da osservare con attenzione e interesse, da leggere e interpretare -grazie agli strumenti

propri dell’indirizzo- in modo non distorto, non influenzabile e non influenzato dal caotico sproloquiare di questi tempi, non intendono aspettare. Ed ecco che la 2° classico ha ideato un progetto, in collaborazione con il Liceo Amaldi di Novi, chiamato “Le parole del nostro tempo” in cui propone, attraverso brevi video di 1 minuto, riflessioni di natura linguistica su parole rappresentative di questa particolare contingenza storica, nella convinzione che esse aiutino comunque a conoscere il mondo, ad interpretarlo meglio per meglio viverci.

Le parole scelte sono le seguenti: caos/χάος; immune/immunis; a-sintomatico/α-σύμπτωμα; crisi/κρίσις;

mascherina/persona. I video sono disponibili sul sito del Liceo Peano già ora.

Tutto ciò in attesa, non solo, della Notte di aprile ma anche e soprattutto dell’evento più importante del 2021 di cui saranno protagonisti gli studenti del Liceo Classico del Peano, insieme a quelli dell’Amaldi di Novi Ligure. e del Saluzzo-Plana di Alessandria: una rassegna di teatro antico, scaturita proprio da un’idea del Liceo Peano, prevista per i primi di giugno presso il sito archeologico di Libarna, di cui il Peano è cittadino onorario dal 2019 e che gli studenti del classico sentono sempre di più come uno di loro habitat naturali.

L’appuntamento, perciò, è triplice: sul sito web del Peano per “Le parole del nostro tempo”, già adesso; sempre sullo stesso sito, in aprile, per la nostra IV edizione delle Notte Nazionale del Liceo Classico; presso il sito archeologico di Libarna, all’inizio di giugno, per la rassegna di teatro antico.

Vi aspettiamo, on line e (speriamo) in presenza!

Prof.ssa Giuseppina Scuzzarella, docente di Greco e Latino, Liceo Peano.