Non solo oggi è difficile andare a scuola ma anche per chi ha la fortuna di andarci, i problemi possono essere diversi, soprattutto se si abita fuori Tortona e si è costretti ad utilizzare un mezzo pubblico e, in questo caso, un pullman i cui orari non sembrano affatto conformi a quelli scolastici.

Sono i problemi riscontrati da una lettrice, piuttosto arrabbiata.

Gent.mo Direttore

Le invio alcune informazioni sul disservizio che secondo me, da testimone e in prima persona, ha procurato l’azienda del trasporto pubblico Autostradale Piemonte, ben sapendo il periodo che stiamo affrontando causa decreti improvvisati e limitazioni alla vita pubblica e privata.

Ho una figlia di 12 anni che frequenta la scuola media di Tortona e ha come unico mezzo di trasporto, per motivi familiari e lavorativi, le autolinee che portano da Sale a Tortona, andata e ritorno, le quali, a quanto pare, si attengono all’orario NON SCOLASTICO, ben sapendo che le scuole sono attive e parzialmente per le scuole superiori, pertanto unico orario disponibile e’ quello delle ore 11:20, a fronte dell’uscita delle ore 13:06.

Le mie domande sono: perché orario non scolastico, creando disagi alle famiglie?

Perché ogni fermata non ha info point per queste notizie e fogli informativi aggiornati?

Il sito non risulta adeguato è poco aggiornato con informazioni non precise e anche irreperibili tanto che mi hanno risposto sull’ applicazione messenger di Facebook e non al telefono. Forse nessun operatore attivo nel pomeriggio?

L’applicazione che si collega dalla loro pagina Facebook non esiste.

A fronte di questa pandemia, perché questi disagi quando basterebbe adeguarsi comunque ad un decreto, per mio conto contestabile e inutile nella risoluzione del problema dei contagi, con orari SCOLASTICI?

Perché inizieranno gli orari scolastici in concomitanza con l’inizio delle scuole superiori in totale presenza e non ora?

I pendolari sono anche loro in disagio perché non hanno altri orari disponibili per il rientro e devono adeguarsi a situazioni incresciose .

Le allego alcune mie info.

Ringrazio per l’attenzione. Cordialmente.

Lettera Firmata

FOTO DI REPERTORIO